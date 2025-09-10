TMW Leao parla del suo infortunio: "Una lesione per la quale non si possono prendere rischi"

Rafael Leao, attaccante del Milan, è presente all'evento dedicato al Premio Gentleman Fair Play nella cornice di Milano e ha parlato rapidamente dal palco.

Ha detto Leao, come raccolto dal nostro inviato in loco: “Ovviamente è un premio importante, la scorsa stagione non è andata bene per noi, ma sono contento per il trofeo. Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi. Io centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.

Il punto sulle condizioni fisiche di Leao: assente già dal 17 agosto per una elongazione al polpaccio, non è ancora pronto per giocare. Per il portoghese è alto il rischio che possa saltare anche Milan-Bologna di domenica, gara che segna il rientro delle due squadre dalla sosta per le Nazionali. In settimana era previsto il suo rientro in gruppo, ma ci vorrà più prudenza. Dopo aver saltato i primi due appuntamenti in campionato contro Cremonese e Lecce nella speranza di recuperare per il rientro dalla sosta, e avendo anche rinunciato anche alla chiamata del Portogallo, per Leao non sembra ancora rientrato il problema al polpaccio, con Allegri che rischia di doverne fare a meno anche contro il Bologna (ad oggi, al massimo può arrivare la convocazione).