Roma, Ferguson è un caso: rapporto teso con Gasperini, non piace l'atteggiamento

Il problema non è solo la sconfitta di Torino. A Trigoria, da giorni, l’aria è carica di interrogativi che vanno ben oltre il risultato dello Stadium. La Roma di Gian Piero Gasperini convive con un’emergenza offensiva sempre più difficile da ignorare, certificata da numeri che raccontano meglio di qualsiasi analisi lo stato delle cose. Diciassette gol segnati in sedici partite rappresentano un’anomalia evidente per una squadra che ambisce alla Champions League. In Europa, tra le formazioni in corsa per i primi quattro posti, nessuno segna così poco. Un macigno che pesa più delle polemiche e delle sconfitte nei big match. Gli attaccanti di ruolo hanno prodotto appena nove reti, che diventano undici includendo anche i gol di Lorenzo Pellegrini: troppo poco per reggere certe ambizioni.

È in questo contesto che si inserisce il confronto, raccontato dal Corriere dello Sport, tra Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara. Un dialogo franco, nato da mesi di frustrazione e da una serie di prestazioni che non hanno rispettato le attese. Il caso Evan Ferguson è emblematico: non solo un rendimento deludente, ma dubbi legati ad atteggiamento, condizione e gestione degli infortuni. Un segnale di rottura - si legge sul quotidiano - più che una semplice critica tecnica.

Nel frattempo la Roma guarda al prossimo impegno contro il Genoa, con un’infermeria ancora affollata. Artem Dovbyk resta in dubbio nonostante il rientro in gruppo, mentre Paulo Dybala si adatta da falso nove, aspettando di poter tornare a esprimersi alle spalle di un vero centravanti. Gasperini chiede uno scatto, in campo e sul mercato: perché senza gol, la stagione rischia di scivolare via prima ancora