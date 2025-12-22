Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Supercoppa all'estero, De Siervo da Riyadh: "Siamo stati i primi, oggi lo rivendichiamo fortemente"

Supercoppa all'estero, De Siervo da Riyadh: "Siamo stati i primi, oggi lo rivendichiamo fortemente"TUTTO mercato WEB
Tommaso Bonan
Oggi alle 11:00Serie A
Tommaso Bonan
fonte da Riyadh, Pietro Mazzara

"Siamo molto orgogliosi di essere ancora una volta in Arabia per la Supercoppa Italiana". A poche ore dal fischio d'inizio della finale tra Napoli e Bologna (ore 20 italiane, 22 locali, all'Al-Awwal Park Stadium), parla così Luigi De Siervo - ad della Lega Serie A - nel suo discorso iniziale al Social Football Summit in corso di svolgimento in queste ore presso la cornice del Radisson Blu di Riyadh (qui l'intervento completo).

Ancora De Siervo: "Siamo stati i primi a esportare una competizione all’estero già nel 1993, con la Supercoppa a Washington tra Milan e Torino. Quello che è successo è che in un tempo che sembra ormai molto lontano, ovvero nel 2018, abbiamo sottoscritto un accordo strategico con il ministro dello sport Saudita e abbiamo deciso di portare all’estero, in maniera stabile, in un paese importante come l’Arabia Saudita un evento così. Siamo stati i primi e questo lo rivendichiamo fortemente oggi che l’Arabia Saudita è finalmente uno dei centri mondiali per quanto riguarda alcuni dei più grandi eventi sportivi nel mondo. In quel momento abbiamo capito che qua sta cambiando qualcosa, che qua lo sport andava ben oltre quella che era l’elemento sportivo e di intrattenimento al quale siamo abituati. Era davvero importante creare un ponte, quindi da quell’esperienza del gennaio 2019 abbiamo ripetuto la cosa, abbiamo cercato di andare oltre l’evento sportivo, abbiamo cercato di creare delle partnership che potessero aiutare ad accelerare il processo di crescita di questo paese nel mondo del del calcio. Chiudo dicendo che in Italia il calcio è più di una religione, lo sappiamo noi italiani è un elemento centrale della nostra vita sociale. Preghiamo che questa leadership che abbiamo conquistato nel tempo possa essere condivisa con dei paesi ambiziosi come l’Arabia, che hanno all’interno una visione molto importante e che pongono al centro non soltanto l’elemento sportivo ma le crescite di un sistema che tiene insieme il calcio maschile e il calcio femminile, soprattutto una chiave evolutiva come quella che porterà alla Coppa del Mondo qui".

"Con Omar Mugharbel, CEO della Saudi Pro League, abbiamo costruito finalmente una sinergia importante. Sediamo entrambi nei board delle leghe mondiali intorno al quale si decidono un po’ le strategie rispetto a quelli che sono diciamo gli elementi emotivi di un mercato sempre più complicato. In questo contesto è estremamente difficile per il futuro per le leghe nazionali, perché come sapete le istituzioni che ci governano: la FIFA che evidentemente governa sul mondo, l’AFC per quanto riguarda la confederazione asiatica e la UEFA per quanto riguarda la confederazione europea, hanno tutte negli ultimi vent’anni sviluppato maggiormente la propria capacità, oltreché regolatoria, di organizzazione di competizione per Club, quindi creando dei prodotti che sono purtroppo alternativi ai campionati domestici e i broadcaster che decidono, di volta volta, di comprare gli uni o gli altri. Il futuro delle leghe nazionali è molto diciamo complesso".

Articoli correlati
Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della... Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
De Siervo: "La prossima Supercoppa non si giocherà in Arabia. Abbiamo tante richieste"... De Siervo: "La prossima Supercoppa non si giocherà in Arabia. Abbiamo tante richieste"
Allegri Coach of the Month, De Siervo: "Suo Milan ha mentalità vincente" Allegri Coach of the Month, De Siervo: "Suo Milan ha mentalità vincente"
Altre notizie Serie A
De Paola: “Spalletti maestro di campo e di comunicazione. La strada è tracciata” TMW RadioDe Paola: “Spalletti maestro di campo e di comunicazione. La strada è tracciata”
Dall'Inghilterra confermano: Paratici-Fiorentina, c'è fiducia. A breve contatto col... Dall'Inghilterra confermano: Paratici-Fiorentina, c'è fiducia. A breve contatto col Tottenham
Re Mida Saputo: "Mia moglie mi ha detto: 'Pensa a cosa hai fatto in 10 anni a Bologna'"... Re Mida Saputo: "Mia moglie mi ha detto: 'Pensa a cosa hai fatto in 10 anni a Bologna'"
Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in... Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in area"
Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario... Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario sorride
Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale... Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale
Pruzzo: "Raspadori non aggiunge molto a questa Roma. Zirzkee invece..." Pruzzo: "Raspadori non aggiunge molto a questa Roma. Zirzkee invece..."
Roma, Ferguson è un caso: rapporto teso con Gasperini, non piace l'atteggiamento Roma, Ferguson è un caso: rapporto teso con Gasperini, non piace l'atteggiamento
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
2 Matri 'bacchetta' Gasperini: "Per me ha sbagliato la comunicazione con Ferguson"
3 Maxim De Cuyper, il difensore seguito da Milan, Roma e Atalanta. Finito poi al Brighton
4 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
5 Foti calcia un contenitore dopo il pareggio della Sampdoria: frattura per il vice di Gregucci
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Immagine top news n.1 Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Immagine top news n.2 Pepo Martinez si riprende l'Inter, l'agente: "Ha vissuto una disgrazia, ma sempre stato al top"
Immagine top news n.3 Stasera Napoli-Bologna, le probabili formazioni: conferme per Conte, Castro o Dallinga davanti
Immagine top news n.4 Sergio Conceiçao: "Milan, c'era instabilità a livello societario. So già che tornerò in Italia"
Immagine top news n.5 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
Immagine top news n.6 Vincere con l’Atalanta per ripartire. Inter al lavoro con un occhio al mercato
Immagine top news n.7 Fiorentina pronta a ripartire, in campo e fuori: oggi si può sbloccare Fabio Paratici
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie B n.2 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.3 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dall'Inghilterra confermano: Paratici-Fiorentina, c'è fiducia. A breve contatto col Tottenham
Immagine news Serie A n.2 Re Mida Saputo: "Mia moglie mi ha detto: 'Pensa a cosa hai fatto in 10 anni a Bologna'"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in area"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario sorride
Immagine news Serie A n.5 Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale
Immagine news Serie A n.6 Pruzzo: "Raspadori non aggiunge molto a questa Roma. Zirzkee invece..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Falletti: "Lo spogliatoio è preoccupato, ma abbiamo tutto per tirarci fuori"
Immagine news Serie B n.2 Südtirol, pochi gol nel girone d'andata. Serve una punta, obiettivo Pedro Mendes
Immagine news Serie B n.3 Avellino, sondato Dellavalle per la difesa: muro del Modena, il centrale non parte a gennaio
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, si tratta ad oltranza con il Palermo per Brunori: il nodo resta la formula
Immagine news Serie B n.5 Modena, Caso pronto a salutare: Sampdoria e Südtirol alla finestra
Immagine news Serie B n.6 Palermo, saluta Brunori: Moreo e Tramoni le prime idee, piace anche Pierini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie C n.2 Trapani ko nel derby col Siracusa, il dt Volume: "Partita indegna, chiedo scusa alla proprietà"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Immagine news Serie C n.5 Juventus NG, deroga specifica dopo l'esclusione del Rimini a campionato in corso
Immagine news Serie C n.6 Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter U23
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Inizieremo il 2026 con la Juventus, una squadra fortissima"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Felici di affrontare il Napoli ai quarti di finale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma ai quarti di Coppa Italia, Rossettini: "Non sono soddisfatto, ma abbiamo passato il turno"
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, i risultati degli ottavi: Juventus esagerata, nessuna sorpresa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?