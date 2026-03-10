Lecce, le ultime dall'allenamento in vista del Napoli: differenziato per Gandelman e Berisha

Il Lecce si prepara in vista della sfida in programma contro il Napoli (che si giocherà allo stadio Maradona, sabato 14 marzo alle 18). La squadra di Eusebio Di Francesco, al lavoro questa mattina ad Acaya, non ha potuto contare ancora su Camarda, così come su Gaspar, rimasto a riposo.

Lavorano ancora a parte invece sia Berisha che Gandelman (quest'ultimo ieri aveva lavorato parzialmente in gruppo): entrambi hanno svolto un lavoro differenziato e sono dunque da monitorare in vista del Napoli. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento pomeridiano ad Acaya.