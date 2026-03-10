Lecce, le ultime dall'allenamento in vista del Napoli: differenziato per Gandelman e Berisha
TUTTO mercato WEB
Il Lecce si prepara in vista della sfida in programma contro il Napoli (che si giocherà allo stadio Maradona, sabato 14 marzo alle 18). La squadra di Eusebio Di Francesco, al lavoro questa mattina ad Acaya, non ha potuto contare ancora su Camarda, così come su Gaspar, rimasto a riposo.
Lavorano ancora a parte invece sia Berisha che Gandelman (quest'ultimo ieri aveva lavorato parzialmente in gruppo): entrambi hanno svolto un lavoro differenziato e sono dunque da monitorare in vista del Napoli. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento pomeridiano ad Acaya.
Altre notizie Serie A
Milan, i ritardi costano caro: altra multa, sanzioni totali in tripla cifra. Baccin "paga" le proteste
Editoriale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Le più lette
2 Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Milan, i ritardi costano caro: altra multa, sanzioni totali in tripla cifra. Baccin "paga" le proteste
Scamacca per il salto di qualità anche in Europa. Con la maglia da titolare dell'Italia sullo sfondo
Milan-Parma, possibile asse di mercato: Troilo, Pellegrino e i giovani Comotto e Camarda. Gli scenari
Serie A
Trevisani: "I milanisti che negano il rigore di Ricci a parti invertite griderebbero alla Marotta League"
Milan, i ritardi costano caro: altra multa, sanzioni totali in tripla cifra. Baccin "paga" le proteste
Serie B
Serie C
Serie C, gli arbitri della 32ª giornata per i tre gironi: Vicenza-Inter U23 a Luongo di Frattamaggiore
Pronostici
Calcio femminile
Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"
L'Australia a difesa delle calciatrici iraniane: in cinque verso l'asilo politico. E interviene Trump