L'Angola sfida l'Argentina e per l'occasione il ct convoca 4 giocatori di Serie A
Patrice Beaumelle, commissario tecnico dell'Angola, ha diramato la lista dei convocati per l'amichevole contro l'Argentina. Ben 4 i giocatori di Serie A presenti: Rui Modesto, Gaspar, Nzola e Luvumbo. Di seguito l'elenco:
PORTIERI: Neblu (1° de Agosto), Calunga (Wiliete), Dominique (Etoile Carouge), Marques (Petro de Luanda)
DIFENSORI: Clinton Mata (Lione), Fortuna (Volos), Jonathan (Gil Vicente), Rui Modesto (Udinese), To Carneiro (As Far Rabat), Gaspar (Lecce), Carmo (Oviedo), Fernando (Portimonense)
CENTROCAMPISTI: Fredy (Bodrumspor), Maestro (Alanyaspor), Beni (Vitoria SC), Balburdia (Boluspor), Megue (Al Jabalain), Keliano (Akhmat Grozny), Andrade (Porto B)
ATTACCANTI: Zine (AEK Atene), Milson (Stella Rossa), Nzola (Pisa), Chico Banza (Zamalek), Gelson Dalas (Al Wakrah), Benson (Swansea), Luvumbo (Cagliari), Ary Papel(SAL Akhdar), Mabululu (Al Ahly Tripoli), Nteka (Rayo Vallecano)
