Lecce, Ramadani: "Tre punti oggi erano troppo importanti, vogliamo dire grazie ai tifosi"
Il centrocampista del Lecce Ylber Ramadani ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-1 contro il Parma.
Vittoria che ci voleva.
"Tre punti oggi erano troppo importanti per noi. Abbiamo perso col Cagliari per errori nostri, ma con il Bologna meritavamo di più. Oggi abbiamo meritato di vincere, abbiamo sofferto e vinto duelli. Dobbiamo sempre stare così e vogliamo ringraziare i nostri tifosi: 4000 da Lecce a qui è incredibile".
Adesso è il vero Lecce?
"Dall'inizio abbiamo fatto buone partite. Ci mancava il gol, ma finalmente sta arrivando dobbiamo continuare così".
