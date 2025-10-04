Live TMW Inter, Chivu: "Dumfries? Se si è incazzato sono contento, grande approccio oggi"

L'Inter travolge la Cremonese 4-1. Festa del gol aperta da Lautaro Martinez, alla quale si sono aggiunti Bonny, Dimarco e Nicolò Barella. Nel finale rete di Bonazzoli a rendere meno amara la serata degli ospiti. I nerazzurri salgono a quota 12 punti e vincono la quinta partita consecutiva tra Serie A e Champions League. Tra poco in conferenza stampa interviene Cristian Chivu per commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza.

20.51- comincia la conferenza stampa

Come giudica la partita?

"Mi è piaciuto l'approccio alla partita e la voglia di fare le pressioni giuste. Mi è piaciuta anche la qualità, la passione e il divertimento. C'è sì la pressione ma anche il rispetto per l'avversario. Abbiamo trattato la partita con serietà senza pensare di avere di fronte una squadra neopromossa".

La risposta di Bonny e Pio è stata importante, da cosa nasce?

"Bonny e Pio si sono calati subito bene nella realtaà. Lautaro e marcus hanno esperienza e loro due giovani si stanno guadagnando il rispetto dei compagni con qualità".

Maledice l'arrivo della sosta?

"No me la godo e sono contento che i giocatori vadano in Nazionale. Sono contento per loro perchè è un onore. Quelli che rimangono qui si godranno qualche giorno libero".

Come giudica Bonny?

"Se lo merita e sono felice per lui. Aspettava il momento di giocare da titolare, lui è sempre subentrato e oggi ha avuto la possibilità di giocare con Lautaro e con una squadra motivata".

Per lei è interessante testare anche giovani dell'Under 23 in Libia?

"Cercheremo di avere 20 ragazzi e qualche giovane dell'Under. Mi fa piacere perchè possono trovare minuti e avendo l'onore di giocare con l'Inter non devono sfigurare. Non è una partita dell'oratorio. Noi dobbiamo sapere che cosa rappresenta".

Si è confrontato con Dumfries?

"Ci siamo stretti la mano e abbiamo fatto qualche battuta, se si è incazzato per il cambio sono felice. Il mio obiettivo è farli arrabbiare, ieri ho detto che li volevo incazzati e ci sono riuscito (ride ndr)".

Cosa valuta positivamente oggi?

"Le cose belle sono le aggressioni e riaggressioni. Lo fanno con intensità senza perdere le misure e la profondità del baricentro. Sono contento perchè alcune dinamiche le stanno facendo davvero bene".