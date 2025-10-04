Ferrara su Dimarco: "Mi trovate un altro esterno nel mondo con quel sinistro magico?"
Un assist, un super gol, ma in generale una prestazione totale, con continui rifornimenti al centro dell'area per i compagni di squadra: Federico Dimarco è stato fra i protagonisti assoluti della straripante vittoria dell'Inter contro la Cremonese, a San Siro.
Al termine del match, l'ex difensore della Juventus e del Napoli, Ciro Ferrara, ha parlato dagli studi di DAZN del suo alto rendimento in questo inizio di stagione sotto la gestione di Cristian Chivu.
Queste le sue parole: "A parte il finale di stagione dell'anno scorso, secondo me stiamo parlando di uno degli esterni, dei quinti, più forti al mondo. Dal punto di vista qualitativo non è nemmeno da discuterlo, ha un sinistro magico. Trovatemi un altro esterno così, con questa qualità. Piuttosto ora ha recuperato la miglior condizione".