Lecce, Ramadani: "Vogliamo premiare i tifosi venuti qui. Giochiamo da squadra"
Schierato dal 1' da Eusebio Di Francesco per la sfida contro l'Udinese, Ylber Ramadani ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Siamo venuti qua per fare grande prestazione e per fare risultato. I tifosi ci hanno seguito nonostante la distanza e vogliamo fare bene. La partita sarà molto fisica, cercheremo di lavorare sui duelli lavorando però come squadra. Siamo venuti per giocare a calcio e fare il nostro compito".
