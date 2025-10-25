Zenga: "Il momento dice Inter favorita. Ma questo Napoli ha la capacità di resettare dopo i due ko"

Walter Zenga ha parlato a Sky Sport pochi minuti prima dell'inizio della sfida fra Napoli e Inter che si giocherà alle ore 18 al Maradona. Queste le sue parole: "Come tutti i grandi match anche questa si deciderà sui dettagli. Guardando le ultime due settimane verrebbe da dire che l'Inter è favorita, ma io non sottovaluterei il Napoli anche perché le grandi squadre hanno questa capacità di resettare dopo una sconfitta anche pesante e ripartire subito forte".

Le scelte di Conte con Lucca fuori e Neres falso nove?

"Conte avrà analizzato tutto, secondo me anche l'utilizzo di Juan Jesus va in questa direzione, con il solo De Bruyne che non fa parte della vecchia guardia, ovvero dei giocatori che erano già presenti lo scorso anno. Non dimentichiamoci che a questo Napoli manca tutta la spina dorsale: Meret, Rrahmani, Lobotka e Lukaku".