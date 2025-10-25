Udinese-Lecce 3-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet (14' st Bertola); Zanoli (41' st Ehizibue), Ekkelenkamp (31' st Piotrowski), Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo (14' st Bayo), Davis (1' st Buksa). A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Oier Zarraga, Gueye, Palma, Zemura, Miller, Rui Modesto. All.: Runjaic
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Helgason (1' st Banda), Ramadani, Berisha (31' st Maleh); Pierotti (41' st Alex Sala), Stulic (20' st Camarda), Tete Morente (1' st N'Dri). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Kouassi, Coulibaly, Pierret, Kaba. All.: Di Francesco
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 16' Karlstrom (U), 36' Davis (U), 13' st Berisha (L), 43' st Buksa (U), 50' st N'Dri (L).
Ammoniti: Stulic (L), Davis (U), Gaspar (L), Buksa (U)