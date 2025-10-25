Udinese, Buksa: "Non esistono partite facili. Gol? Contento, ho fiducia da Runjaic"

Al primo gol in maglia bianconera Adam Buksa ha parlato così nel post gara di Udinese-Lecce ai microfoni ufficiali del club: “Molto contento di avere fatto gol e di aver vinto questa partita. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo e sofferto un po' nella ripresa, ma una vittoria è una vittoria. Il Lecce ha riaperto la partita con un bel gol e ci hanno creduto, così è la Serie A, devi essere sempre concentrato. Non esistono partite facili per cui dobbiamo essere felici di aver vinto questa partita£.

Ora la sfida contro la Juventus.

"Sappiamo che sarà difficile, ma vogliamo fare punti anche a Torino con la Juventus".

Un gol che può sbloccare il reparto offensivo?

Abbiamo tanti attaccanti forti. É molto importante per me la fiducia di Runjaic, non è importante quanto gioco, ma voglio dare tutto per questa squadra.

Mi trovo molto bene qua all’Udinese”.