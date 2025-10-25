Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Parma, Cuesta: "Migliorati nella gestione della palla, ci ha dato continuità"

Parma, Cuesta: "Migliorati nella gestione della palla, ci ha dato continuità"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:08Serie A
Edoardo Mammoli

Altro pareggio per 0-0 in casa Parma, che al Tardini ferma il Como di Cesc Fabregas. I crociati muovono la classifica e si portano così a quota 7 punti, al termine di una gara giocata a tratti con coraggio e migliorando la produzione di gioco offensivo. A breve la conferenza stampa del tecnico crociato Carlos Cuesta per commentare Parma-Como.

Ore 17.41 - Inizia la conferenza stampa.

Una risposta importante sul piano del gioco.
"A livello difensivo è stata una costante, anche nelle partite giocate prima abbiamo avuto l'intenzione di pressare alto e recuperare nella metà campo avversaria. Siamo stati solidi anche quando abbiamo difeso più basso. Siamo anche migliorati nella gestione della palla, che ci ha permesso di arrivare nella metà campo avversaria con continuità".

Un segnale positivo anche sull'atteggiamento.
"L'atteggiamento è una costante ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita. Difendono compatti e in undici giocatori insieme. Questa è la linea che dobbiamo tenere sempre".

Cutrone ha aiutato tantissimo.
"Si sacrifica tantissimo per la squadra a livello difensivo, ci dà tanto dinamismo, attacca la profondità e lega bene il gioco per aiutarci a progredire. Sa far male alle squadre avversarie e concretizzare, è sulla strada giusta".

Il miglior primo tempo della stagione del Parma?
"Abbiamo visto una linea positiva e vogliamo continuare così. Abbiamo avuto anche altri momenti positivi, come con l'Atalanta e nella ripresa col Cagliari. Questa è la strada giusta per costruire. Ora arriva una partita importante contro la Roma e dobbiamo costruire per avere una grande prestazione".

Un giudizio sulla prova su Bernabé?
"Pensavo fosse il miglior modo per ottenere una buona prestazione. Bernabé si è sacrificato tantissimo, ha corso tanto, i dati parlano di una prova ancora più impegnata del solito. E' una cosa molto positiva. Ci ha dato progressione, ha fatto girare il gioco nella metà campo avversaria. E' anche arrivato in porta, prestazione di livello".

Che risposte le ha dato Ordonez?
"E' molto versatile, può giocare in diverse posizioni del centrocampo. Ci ha dato molto, ci ha permesso di legare il gioco oltre a tanto lavoro difensivo e capacità di riaggredire e vincer le seconde palle. Non iniziava titolare da tempo, la sua prestazione è buona e deve continuare a crescere". 

Una crescita dei singoli anche atleticamente. Con Estevez la squadra è più equilibrata. Serviva esperienza a questa squadra?
"Nahuel ci dà tanto a livello di letture e capacità di influenzare positivamente gli altri, lavora tanto in entrambe le fasi. La sua prestazione è stata ottima, siamo contenti di lui". 

Un calo nel secondo tempo. Per questo ha fatto i cambi?
"Loro hanno cambiato approccio a livello offensivo. Nel primo tempo cercavano superiorità nelle posizioni interne. Nella ripresa hanno cercato di creare superiorità sulle fasce. Per quello abbiamo scelto che fosse meglio essere un po' più compatti".

La transizione del Parma inizia da oggi?
"Noi proviamo sempre a vincere. Oggi abbiamo avuto 30% di possesso, mentre col Lecce 65%. Noi approcciamo sempre allo stesso modo per vincere. Per farlo dobbiamo difendere bene e attaccare altrettanto bene. Come farlo poi dipende dalla partita, dai giocatori e dall'avversario. Ma approcciamo sempre così. A volte va meglio, ma non è perché manca intenzionalità o voglia di vincere. Hai bisogno di tempo e di certe connessioni, che ci permettono di fare meglio quel processo".

Il miglioramento più importante è stata l'aggressione alta, più efficace.
"L'aggressione alta è stato uno dei punti di forza in questo inizio di campionato. A volte l'avversario sceglie altre strade per limitare l'aggressione. Noi vogliamo avere continuità in questa strada, saper adattarci ai momenti e come pressare alto, ma soprattutto farle sempre bene. Nel calcio devi fare tutte le fasi di una partita bene. Quindi dobbiamo essere bravi a fare tutto ciò che ci richiede il calcio".

Le differenze rispetto alle esperienze passate in Inghilterra e con le giovanili?
"Ce ne sono tante, ma è un punto comune: devi fare il meglio per aiutare i calciatori, aiutare la squadra a ottenere i risultati e aiutare i giocatori nella loro crescita".

Ore 17.53 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Parma, Cuesta: "Non abbiamo capitalizzato, ma sono contento. Bernabé si è sacrificato"... Parma, Cuesta: "Non abbiamo capitalizzato, ma sono contento. Bernabé si è sacrificato"
Hernani: "I nuovi acquisti hanno qualità e possono far crescere il Parma. Gol? Se... Hernani: "I nuovi acquisti hanno qualità e possono far crescere il Parma. Gol? Se capita..."
Parma, Hernani: "Contento di essere qui. C'è tanto margine di crescita" Parma, Hernani: "Contento di essere qui. C'è tanto margine di crescita"
Altre notizie Serie A
Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta... Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Napoli, Anguissa: "Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento"... Napoli, Anguissa: "Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento"
Cremonese, Giacchetta: "Stasera è una gara stimolante, contro un grande avversario"... Cremonese, Giacchetta: "Stasera è una gara stimolante, contro un grande avversario"
Atalanta, Juric e il mal di gol: "Ci manca concretezza, aggiungiamo questo aspetto"... Atalanta, Juric e il mal di gol: "Ci manca concretezza, aggiungiamo questo aspetto"
Cremonese, Sanabria: "Conosciamo il gioco di Juric, daremo il 100% per fare punti"... Cremonese, Sanabria: "Conosciamo il gioco di Juric, daremo il 100% per fare punti"
Atalanta, Bellanova: "Juric è lo stesso di Torino, raccogliamo meno di quanto meritiamo"... Atalanta, Bellanova: "Juric è lo stesso di Torino, raccogliamo meno di quanto meritiamo"
Hernanes: "L'Inter non ha avuto la solita grinta, ma è comprensibile dopo tante vittorie"... Hernanes: "L'Inter non ha avuto la solita grinta, ma è comprensibile dopo tante vittorie"
L'altra Napoli-Inter: polemiche arbitrali, tensione Conte-Lautaro e due infortuni... L'altra Napoli-Inter: polemiche arbitrali, tensione Conte-Lautaro e due infortuni pesanti
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
3 Napoli-Inter, le probabili formazioni: Hojlund ko, c'è Lucca. Bonny favorito su Pio Esposito
4 Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma
5 Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Immagine top news n.1 Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io"
Immagine top news n.2 Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Immagine top news n.3 Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Neres si scopre 9, Anguissa ancora MVP. Lautaro nervoso
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta in solitaria
Immagine top news n.5 A prescindere dal rigorino, il successo del Napoli sull'Inter è un messaggio forte al campionato
Immagine top news n.6 Trascinato dai 'Fab 3', il Napoli risorge nel primo big match al Maradona: Conte batte l'Inter 3-1
Immagine top news n.7 Inter, Marotta: "Chivu è bravo e non ci sorprende, anche se alcuni lo criticavano"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.3 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.4 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu: "Poca lucidità, troppe energie sprecate a litigare con la panchina avversaria"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Immagine news Serie A n.3 Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Anguissa: "Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento"
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Giacchetta: "Stasera è una gara stimolante, contro un grande avversario"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro esalta i suoi: "Chiunque si sarebbe accontentato sul 2-2"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese-Venezia 3-2, le pagelle: Calabro indovina i cambi: la difesa lagunare fa acqua
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la Carrarese ribalta il Venezia: finisce 3-2 in pieno recupero, decide Di Stefano
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino: "Il rosso pesa, mi prendo le colpe. Testa alla prossima gara"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Le Douaron e supporto di Pohjnapalo
Immagine news Serie B n.6 Terremoto a Castellammare, Juve Stabia in amministrazione controllata: rinviata la gara col Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Bruno: "Entriamo nel clou della stagione: servono ambizione e attenzione"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, al Lecco basta Sipos: 1-0 al Renate e aggancio in classifica sul Brescia
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, scoppiettante 3-3 tra Arzignano e Lumezzane, Siracusa e Gubbio travolgenti
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Gli ultimi risultati stanno dando entusiasmo e forza al gruppo"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Arezzo fermato dalla Ternana. Goleada Atalanta, colpacci Cavese e Pontedera
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?