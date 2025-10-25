Monza-Reggiana 3-1: le pagelle. Mota superlativo; Lambourde un fantasma
MONZA
Thiam 6 - Praticamente inoperoso per tutta la gara. Forse sul gol poteva fare qualcosa in più, ma non le colpe sicuramente non sono sue.
Izzo 7 - Risulta granitico in difesa e di elevata caratura in attacco, fase che solitamente non occupa. Il suo gol è da stropicciarsi gli occhi. Dal 46' Ravanelli 6 - Svolge l'ordinario, senza fatiche, né apprensioni.
Delli Carri 6 - Svolge una partita ordinaria, senza particolari apprensioni.
Carboni 7 - Gara ordinata e precisa del difensore brianzolo, abile a districarsi in maniera egregia si difensivamente che offensivamente. Dal 78' Lucchesi sv
Birindelli 5,5 - Fatica a mettersi in mostra sulla fascia a lui dedicata, con cross quasi sempre imprecisi.
Colombo 6,5 - Col passare delle giornate, il giovane centrocampista è sempre più protagonista in mezzo al campo.
Pessina 6 - Gara di ordinaria amministrazione per il capitano biancorosso, che chiude bene quando deve, recuperano anche il prezioso gol che porterà al 3-1. Dal 63' Obiang 6 - Svolge quanto previsto, senza demeritare.
Azzi 5,5 - Anche dalla parte opposta si rileva una certa mancanza di spinta e concretezza.
Colpani 5,5 - Il centrocampista biancorosso fatica ancora a trovare il giusto ritmo, sembrando lento ed impreciso, anche se in crescita. Dal 57' Maric 6 - Cerca di affacciarsi dalle parti di Motta, ma senza la giusta convinzione.
Keita Balde 6,5 - Gioca come sempre una gara di grande sacrificio, muovendosi bene e fornendo preziosi assist ai compagni, come quello del vantaggio di Mota. Dal 57' Zeroli 6 - Non si fa vedere più di tanto dal suo ingresso in campo.
Mota 8 - Oltre a svolgere un lavoro sporco e duttile in avanti, ha il grande merito di siglare una preziosa doppietta con gli unici due palloni recapitatogli. Un fuoriclasse per la categoria.
Paolo Bianco 7 - Gara orchestrata magistralmente dal tecnico brianzolo, che ha il merito di schierare una squadra aggressiva sin dal 1', conquistando 3 reti già nella prima frazione ed amministrando poi il vantaggio.
REGGIANA
Motta 7 - Se non fosse per lui la partita di oggi finirebbe con un passivo ben più pesante per i suoi. Il giorno dei santi è vicino e lui è miracoloso.
Libutti 5,5 - Fatica a contenere gli avanti brianzoli, i quali gli scappano da tutte le parti.
Papetti 5,5 - Stesso discorso del collega di reparto. Va in affanno appena può.
Bonetti 5,5 - Con 3 gol subiti in una frazione, la prestazione difensiva non può certo essere sufficiente.
Marras 5 - L'esterno reggiano non trova mai le giuste misure, facendo mancare l'apporto opportuno sulla fascia. Dal 46' Bozzolan 5,5 - Fatica a trovare i giusti ritmi, molto lenti in casa Reggiana.
Bertagnoli 6 - Si limita al compitino, non eccellendo, né demeritando.
Mendicino 5 - Anche lui fatica e non poco ad evidenziarsi, non entrando mai nelle cronache. Dal 63' Charlys 5,5 - Ha poco tempo per mettersi in mostra, non coadiuvato da chi dovrebbe
Rover 5 - Compie due gravi disattenzioni in fase copertura che portano ad altrettanti reti avversarie. L'assist del momentaneo pari non serve a risollevarne la valutazione. Dal 58' Tavsan 6 - Entra bene sul terreno di gioco, ma i suoi compagni non lo accompagnano a dovere.
Lambourde 5 - Letteralmente un fantasma dal primo all'ultimo minuto in cui è chiamato in causa. Anzi, regala palle agli avversari, offrendo occasioni thriller per i suoi. Dal 58' Magnani 5,5 - Non si va vedere a sufficienza, mancando di apporto e concretezza
Portanova 5,5 - Parte bene, ma si spegne alla distanza come tutti i propri compagni. Dal 71' Gondo sv
Novakovich 6 - Nel primo tempo risulta tra i più attivi dei suoi, siglando anche la rete del temporaneo pari. Cala nella ripresa.
Davide Dionigi 5 - La sua squadra fatica a trovare tempistiche e geometria adatte alla partita odierna, spegnendosi rapidamente contro una squadra ben più organizzata.