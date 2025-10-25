Inter, Bastoni: "Fatto switch mentale e fisico. Occhio alle squadre ferite come il Napoli"
Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, prima della partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di Inter Tv: "Stiamo bene, abbiamo fatto anche uno switch mentale e pure fisico. Veniamo da una serie positiva ma le squadre ferite spesso tirano fuori qualcosa in più".
Si tratta già di una partita decisiva?
"Ci sono momenti della stagione dove devi dimostrare di essere presente, però siamo all'ottava giornata. Giocare a Napoli è una delle partite più toste, siamo felici di essere qui a giocarcela".
