Südtirol, Bocchini (vice Castori): "Sconfitta immeritata, siamo in credito con la sorte"

Il Südtirol cade contro il Cesena per mano di Shpendi e rimanda l'appuntamento con la vittoria, che manca ormai da più di un mese. I bolzanini giocano una buona partita cercando di rimontare lo svantaggio ma l'imprecisione, una grande difesa e le parate di Klinsmann negano ai padroni di casa almeno il pari. Nel postpartita il vice di Fabrizio Castori, Riccardo Bocchini, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match. Di seguito le sue parole:

"Penso che il Südtirol sia incappato in una sconfitta non meritata, abbiamo tirato in porta 14 volte, abbiamo avuto 8 calci d'angolo e 34 situazioni dentro l'area dove poteva nascere qualcosa. Questi sono numeri e sono inconfutabili. È vero che abbiamo fatto un errore sul gol, abbiamo subito una sola occasione da parte del Cesena. Dall'inizio dell'anno siamo un po' in credito con la sorte, ma credo che il calcio crea anche queste situazioni, in cui anche se ci metti l'anima, i numeri e il tempo, purtroppo ti porta a perderle. La squadra non è stata aggressiva nel primo tempo come lo è stata nel secondo, ma davanti c'è una squadra che sa tenere la palla e ha giocatori forti per la categoria, però mi sembra che non abbiamo sofferto così tanto. Loro hanno vinto la quinta partita fuori casa oggi, ma nel secondo tempo, meritavamo il pareggio, abbiamo fatto un grande secondo tempo. Masiello viene da un periodo in cui ha sofferto un po' per una problematica e sapevamo che non aveva un'ora nelle gambe per farlo partire titolare. La scelta è stata dettata da questo. Veniamo da un periodo in cui abbiamo avuto delle problematiche in quella zona. Dobbiamo essere bravi a centellinare il minutaggio per ognuno di loro nelle partite".

Fonte: Corriereromagna.it