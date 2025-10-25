Cesena, Mignani: "Bene nel primo tempo, poi bravi a soffrire, vittoria meritata"

Il Cesena vince ancora e si prende il secondo posto momentaneo a pari merito con il Monza, in attesa della sfida del Palermo. I bianconeri vincono sul campo del Südtirol grazie alla rete di Shpendi su assist di Berti, centrando il secondo successo consecutivo dopo quello contro lo Spezia, arrivando al meglio alla gara contro la Carrarese nel turno infrasettimanale. Al termine del match il tecnico Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match. Di seguito le sue parole:

"Non so perché ma abbiamo giocato 6 partita fuori casa e tre al Manuzzi. Oggi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, nella gestione della palla, nelle palle inattive e nel produrre gioco. Nella ripresa potevamo gestire meglio alcune situazioni, abbiamo faticato a tenere palla nella loro metà campo. Abbiamo sofferto la loro fisicità, sia dei difensori che negli attaccanti. Era difficile anticiparli, ma i ragazzi sono stati ordinati e applicati, hanno dimostrato voglia, quando la partita è sporca ti devi sporcare. Questa partita ci fa crescere e ci dà un segnale che stiamo percorrendo la strada giusta. Il primo tempo è stato pulito, nel secondo abbiamo sofferto ma correndo i rischi giusti, in un paio di situazioni siamo riusciti a ripartire e potevamo fare gol. Difficilmente vinciamo partite non meritando e penso che oggi non abbiamo rubato nulla. Mi auguro che ogni partita ci faccia crescere".

Fonte: Corriereromagna.it