Lewandowski, quale futuro? A Barcellona confermano la suggestione Milan (non per gennaio)

Nonostante le sirene del Fenerbahçe per gennaio e le insistenti voci sul ritiro, Robert Lewandowski non ha alcuna intenzione di lasciare il Barcellona a breve. L'attaccante polacco, che ha compiuto 37 anni lo scorso agosto, intende onorare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Come riportato da Sky Sport Germania, Lewandowski non si muoverà dalla Catalogna a gennaio. Tuttavia, il suo futuro a lungo termine rimane aperto. Lo stesso numero 9 blaugrana, parlando al canale polacco TVP Sport, ha ammesso: "Presto sarò pronto a decidere quale strada intraprendere. Non so dove sarò o cosa vorrò fare tra qualche mese".

Il Barcellona monitora attentamente la situazione: una sua eventuale partenza libererebbe circa 40 milioni di euro in fondi per il Fair Play Finanziario, un aspetto cruciale per le casse del club. Nonostante ciò, Lewandowski si sente ancora fondamentale per la squadra di Hansi Flick. Le sue statistiche lo confermano: ha segnato 108 gol in 159 partite con una media di 0.68 reti a gara, superiore persino a quella tenuta al Borussia Dortmund (0.58).

Mentre l'Arabia Saudita resta un'opzione, dalla Serie A spunta la suggestione Milan, confermata anche da Mundo Deportivo. I rossoneri starebbero valutando il suo profilo per la prossima stagione, indipendentemente dall'età. Felice in Catalogna con la famiglia, Lewandowski ha un ultimo obiettivo: conquistare la Champions League con i blaugrana, come già fatto con il Bayern Monaco nel 2020.