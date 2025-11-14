L'apertura di QS: "Milan, folle idea Lewandowski (o Icardi) come 9". Ostacolo ingaggio

"Meritiamoci il Mondiale". È questo il titolo scelto oggi da QS per aprire la sua prima pagina all'indomani del 2-0 dell'Italia in trasferta contro la Modavia: "L'Italia batte a fatica la Moldova (0-2). Gioia Norvegia, noi ai playoff", prosegue il giornale nella sua apertura odierna.

Nel taglio basso si parla invece di mercato, in un box dedicato al Milan e alle idee per rinforzare l'attacco. I nomi fatti da QS sono quelli di Robert Lewandowski e Mauro Icardi: "Milan, folle idea Lewandowski (o Icardi) come 9 - si legge -. Problema cronico in avanti, attaccanti a secco. Ma c'è il nodo ingaggio per il bomber polacco".

Tornando alla Nazionale, al termine del match di Chisinau il ct azzurro Gennaro Gattuso ha parlato così a Rai Sport: "Ho visto un'Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti. Amareggiato? Sì, perché è il momento di stare uniti. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti. Sei partite di fila vinte in un girone non bastano per la qualificazione? Non dovete chiederlo a me, ma a chi fa i gironi e le regole. Nel '94 c'erano due squadre africane, adesso otto. Ai nostri tempi, la miglior seconda andava direttamente ai Mondiali. Le difficoltà ci sono e lo sappiamo bene".