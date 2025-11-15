Hellas, Frese: "Avremmo meritato più punti. Contro il Parma per disputare una grande gara"

"Andiamo avanti con fiducia". Guarda il bicchiere mezzo pieno Martin Frese. Il difensore dell'Hellas ha parlato all'edizione odierna del Corriere di Verona: "Sappiamo che avremmo meritato più punti per quanto espresso sul campo - si sofferma sulla stagione in corso il giocatore a disposizione di Paolo Zanetti -. Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto finora, riuscendo a ottenere la vittoria che manca".

La vittoria continua a non arrivare. E l'ultima gioia casalinga è datata 23 febbraio. Troppo per una squadra che deve puntare a salvarsi: "Non è semplice, molto spesso abbiamo avuto l’occasione di imporci. Penso alla partita con la Juventus, tra le altre, dopo c’è stata quella con il Cagliari, avanti 2-0 per poi venire ripresi nel finale. Quello che dobbiamo tenere a mente è che in Serie A non basta spingere per 70’, occorre farlo per l’intero corso dell’incontro per vincere".

Alla ripresa c'è il Parma, una partita "dura, come tutte quelle che si giocano in campionato, in una lega del livello della A - sostiene Frese -. Ci stiamo preparando, saremo di fronte al nostro pubblico, giocheremo nel nostro stadio, inseguiamo la vittoria che cerchiamo per sbloccarci. Bisognerà disputare una grande gara con un avversario che ha qualità".