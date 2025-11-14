Lewandowski-Milan più di una suggestione? Dalla Spagna parlano di un primo incontro

Cosa farà Robert Lewandowski dopo la scadenza del suo contratto con il Barcellona? Il centravanti polacco non ha ancora sciolto le riserve, alimentando invece i dubbi sul suo futuro.

Dal ritiro con la sua Polonia, interrogato sulla permanenza in blaugrana, ha fatto intendere di avere diverse remore: "Non so ancora la risposta" - ha spiegato - "ecco perché non ho fretta. Sono in pace con me stesso. E questa è la cosa più importante. Anche se, ad esempio, il club mi contattasse ora, non risponderei comunque a questa domanda. Perché ho anche bisogno di sapere cosa è meglio per me. Per ora sono tranquillo, non ho fretta e, per il momento, non mi aspetto altro".

Dalla Spagna all'Italia sono rimbalzate in questi giorni le voci di un possibile interessamento da parte del Milan, oltre che del Fenerbahce in Turchia, nel caso in cui a giugno si liberasse a parametro zero. Solo in estate dunque, eventualmente, sempre che non chieda uno stipendio fuori mercato per i rossoneri.

Ma cosa c'è oltre alle suggestioni? Il quotidiano Sport parla di un incontro in programma fra la dirigenza del club e l'agente, Pini Zahavi. Ricordiamo però che attualmente il giocatore percepisce 20 milioni di euro netti a stagione. Inoltre rimane l'opzione di rinnovo per una ulteriore stagione in capo con i blaugrana.