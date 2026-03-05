Lipani: "Vogliamo arrivare più in alto possibile. Tornare al Geno? Ora penso solo al Sassuolo"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Sassuolo Luca Lipani ha parlato anche di un'eventuale possibilità in futuro di vestire di nuovo la maglia del Genoa: "Sono nato a Genova, sono legatissimo alla città e al club. Tutta la mia famiglia è genoana. Ora però non voglio guardare troppo avanti, penso solo al Sassuolo. Poi, certo, non aver potuto giocare una partita da titolare col Genoa a Marassi è un’emozione che mi manca".

Sul fatto che i neroverdi di Grosso siano o meno la sorpresa del campionato, il calciatore non si sbilancia: "Non lo so. Questo dovete giudicarlo voi". Ma su dove vuole arrivare il team emiliano non ci sono dubbi: "Il più in alto possibile. Non c’è un obiettivo preciso, se non quello di giocarci tutte le nostre chance".