Lo scout Fratini rivela: "Juventus, Milan, Inter e Roma vogliono Bamba"

Il talent-scout Michele Fratini ha svelato un retroscena di mercato che riguarda un giocatore già passato per il calcio italiano. Nel corso di un'intervista rilasciata a "TiAmoCalciomercato.it", Fratini ha infatti parlato di Ibrahima Bamba.

Queste le sue parole innanzitutto sul suo percorso fino a qui: "Un calciatore di cui presto parleranno tutti, anche in Francia e in Inghilterra, è Ibrahima Bamba che Roberto Mancini portò a fare un raduno con la Nazionale italiana. Gioca in Qatar: nato a Vercelli e con doppio passaporto anche ivoriano. Fisicamente è molto forte".

Poi svela alcuni dettagli riguardanti le squadre che lo starebbero seguendo: "E’ ancora giovane ed è in scadenza di contratto a giugno con l’Al Duhail dove percepisce 7 milioni di euro. Può giocare da mediano metodista, da difensore centrale e anche da terzino destro. Un vero jolly classe 2002 e lo vogliono tutti: piace a Juve, Milan, Inter e Roma da svincolato facendogli spalmare l’ingaggio. Bamba dalla Serie C alla Pro Vercelli è andato prima in Portogallo al Vitoria Guimaraes e da lì in Qatar".

Bamba è cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, per poi trasferirsi al Vitoria Guimaraes nel 2020. Nell'estate 2023 ecco il passaggio all'Al-Duhail, per 8 milioni di euro.