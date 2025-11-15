Vis Pesaro, Stellone: "Reazione da grande gruppo. Vittoria che pesa tantissimo"

Roberto Stellone si gode il successo in rimonta della Vis Pesaro sul Guidonia, arrivato al termine di una gara più complessa del previsto. L’allenatore non nasconde le difficoltà dei suoi soprattutto nei primi 35 minuti, quando gli avversari hanno imposto fisicità e organizzazione: “Non riuscivamo a uscire dalla metà campo, perdevamo duelli e il loro vantaggio è stato meritato”. Nel finale di frazione, però, erano arrivati i primi segnali di risveglio, con le occasioni firmate Ceccacci e Stabile.

La svolta è arrivata nella ripresa: “Abbiamo iniziato a vincere duelli, c’era più spinta e più entusiasmo. Pareggiare subito ci ha dato fiducia”. Stellone sottolinea il ruolo decisivo dei cambi, in particolare l’ingresso di Berengo, definito esempio di crescita e continuità.

Il gol del sorpasso, realizzato da Di Paola, nasce da una pressione impeccabile sulla seconda palla: “Siamo stati aggressivi sull’errore del portiere, bravo Di Paola a farsi trovare pronto”. Il tecnico aggiunge che il numero 9 sta tornando ai livelli dello scorso anno dopo settimane di lavoro per recuperare la miglior condizione.

Sul piano tattico, Stellone motiva il cambio Tonucci-Bove per marcare Bernardotto, scelta dettata dalla fisicità dell’avversario. Zoia è stato invece arretrato da quinto a braccetto per sfruttarne velocità e letture difensive.

La nota più positiva? “La capacità di rimanere dentro la partita nonostante un primo tempo negativo. È una vittoria pesante per morale e classifica, ci serviva ribaltare un risultato”.

Lo sguardo ora va al futuro: “Il calendario è complesso, ogni partita è difficile. Dobbiamo fare più punti possibile prima della sosta”.