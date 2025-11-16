Gallo tiene il Vicenza con i piedi per terra: "Niente euforia, col Renate serve lucidità"

Alla vigilia della sfida contro il Renate, Fabio Gallo sceglie la via dell’equilibrio. Il tecnico del Vicenza analizza il momento biancorosso dopo la vittoria in inferiorità numerica e una settimana di complimenti che non devono distrarre: “Il successo di domenica è figlio del gruppo, della voglia di non perdere una partita che avevamo in mano. Ma quanto è accaduto non deve più ripetersi: certe leggerezze si pagano care”.

Gallo torna sul tema delle espulsioni, già verificatesi in due trasferte: “Ne abbiamo parlato. A Trento sono stato lento io a sostituire l’ammonito, ma l’ultima espulsione era evitabile. Dobbiamo crescere nella gestione”.

Sul fronte fisico le notizie sono incoraggianti: “La squadra sta bene. Benassi sta recuperando e gli altri sono tutti disponibili. Abbiamo avuto una settimana piena per Cavion, Rada, Pellizzari e Giulio”.

Il tecnico apprezza gli elogi, ma frena l’entusiasmo: “I complimenti fanno piacere, ma io faccio il pompiere. Nessuno deve salire sull’otto volante. Siamo solo alla 13ª giornata. I punti di vantaggio servono quando arrivano i momenti difficili. Dobbiamo continuare a migliorare la prestazione”.

Sul piano tattico, Gallo immagina una gara dalle molteplici chiavi: “Non so come verranno ad affrontarci. L’ho preparata per esaltare le nostre qualità. Se il Renate si chiuderà, serviranno pazienza e determinazione”.