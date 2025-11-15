Pianese, Birindelli avvisa: "Pontedera è un esame vero. Servirà compattezza e lucidità"

La Pianese cavalca l’entusiasmo dopo la splendida vittoria sul Rimini, ma Alessandro Birindelli predica equilibrio. Alla vigilia della trasferta di Pontedera, il tecnico bianconero ha raccontato una settimana vissuta con maggiore serenità, ma sempre all’insegna del lavoro: “La vittoria è fondamentale perché dà autostima e permette di preparare la gara successiva con più tranquillità. Il nostro obiettivo resta chiaro: conquistare la salvezza il prima possibile”.

Birindelli elogia il gruppo per la dedizione quotidiana: “I ragazzi stanno facendo tanto, il merito è loro. Ogni giorno si impegnano per migliorare”. Il focus settimanale è rimasto sugli aspetti cardine dell’identità bianconera: “Abbiamo lavorato sulla solidità difensiva, sulla compattezza, sul tenere i reparti stretti per non concedere gioco tra le linee. E ovviamente su ciò che va ancora perfezionato: mantenimento del possesso, sviluppo della manovra e scelte negli ultimi venti metri”.

Sul Pontedera, l’analisi è chiara e rispettosa: “Affrontiamo una squadra che conosce bene la categoria, che negli ultimi anni è stata stabilmente nei playoff. È un gruppo solido, esperto, con qualità e giovani interessanti. In panchina c’è un allenatore con grande esperienza, che sta lavorando bene”. Birindelli riconosce anche le ultime buone prestazioni dei granata: “Al di là dei risultati, il Pontedera ha mostrato equilibrio e un calcio propositivo. Sarà una partita ostica, in un campo difficile. Dovremo essere compatti, concentrati e pronti a soffrire”.