Italia, tutte le possibili avversarie ai playoff Mondiali: ecco chi deve temere Gattuso

I giochi sono pressoché fatti. E a meno di colpi di scena con la Norvegia da pellicole cinematografiche degne di nota, l’Italia si giocherà la qualificazione per i Mondiali 2026 ai playoff per la terza volta consecutiva. Il sorpasso su Haaland e compagni è ancora matematicamente possibile, ma servirebbe una vittoria con 9 gol di scarto, un risultato decisamente utopistico da raggiungere. Allora proviamo ad anticipare chi potrebbero pescare gli Azzurri di Gattuso agli spareggi.

Chi partecipa ai playoff

Vi prenderanno parte le seconde classificate di ciascuno dei 12 gironi di qualificazione e le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 non qualificate direttamente. In totale, 16 squadre che saranno sorteggiate in quattro percorsi (A, B, C, D), con semifinale e finale in gara secca. Le vincitrici accederanno ai Mondiali in USA, Messico e Canada.

Come funzionano i sorteggi

Le 16 squadre vengono divise in quattro fasce. Prima fascia: le quattro seconde meglio piazzate nel ranking Fifa di novembre 2025 (attualmente Italia, Turchia, Ungheria, Polonia). Seconda e terza fascia: le otto seconde rimanenti divise in base al ranking (ora Repubblica Ceca, Albania, Slovacchia e Scozia). Quarta fascia: le quattro squadre ripescate dalla Nations League. Le semifinali: Prima fascia vs quarta fascia; Seconda fascia vs terza fascia. Le squadre della prima e seconda fascia giocheranno la semifinale in casa. La vincente di una delle semifinali tra prima e quarta fascia affronterà in finale la vincente di una delle semifinali tra seconda e terza fascia. Il sorteggio sarà il 20 novembre, mentre il 5 dicembre si terrà quello relativo ai gironi del Mondiale.

Possibili avversarie dell’Italia

Per la semifinale, l'Italia potrebbe incontrare una delle quattro ripescate dalla Nations League. Al momento sono certe Romania, Svezia e Irlanda del Nord, mentre la quarta sarà una tra Galles e Macedonia del Nord, ancora in lotta per il secondo posto del Gruppo J. Chi arriverà dietro, sarà quindi "recuperata" grazie alla Nations League. Nel migliore dei casi con l'accesso alla finale troverebbe invece la vincente tra le squadre provenienti da seconda e terza fascia. Al momento sono Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Macedonia del Nord, Islanda, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.