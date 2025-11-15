Acquafresca e la tattica anti-Totti: "Contro di lui era vietato salire per la difesa"

L'ex attaccante Robert Acquafresca, che ha lavorato con l'attuale tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, ai tempi del Genoa, ha stilato per Sportweek la sua personalissima top-11 dei sogni.

Nella formazione figura anche l'ex capitano giallorosso Francesco Totti, sul quale ha spiegato: "Quanto mi sarebbe piaciuto giocarci assieme... In carriera sono stato vicino a diverse squadre, purtroppo mai alla Roma. Altrimenti ci sarei andato di corsa. Quasi tutti gli allenatori, quando c'era palla libera, ordinavano alla difesa di salire per lasciare gli attaccati in fuorigioco. Quando c'era Totti no: contro di lui non si saliva, tutti dietro a difendere".

Acquafresca ha schierato il suo undici con un 3-4-3: Buffon in porta, davanti una linea a tre formata da Sergio Ramos, Nesta e Maldini. A centrocampo, da destra a sinistra, Zidane, Ronaldinho, Pirlo e Iniesta. Davanti, oltre a Totti, ci sono anche Messi e il brasiliano Ronaldo.