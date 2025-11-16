Pro Patria, Greco avvisa: "A Lecco gara insidiosa. Dobbiamo ricostruire dalle basi"

Alla vigilia della trasferta di Lecco, Leandro Greco chiede alla sua Pro Patria concentrazione, lucidità e un passo avanti sul piano della solidità. Il tecnico parte dal valore dell’avversario: “Il Lecco, al di là dell’ultima sconfitta, sta disputando un ottimo campionato. È una squadra con struttura, identità e idee molto chiare”.

Il focus della settimana, però, è stato soprattutto interno: “Stiamo lavorando sulle nostre aree di miglioramento, sulle piccole cose che spesso fanno la differenza. In certi momenti bisogna saper rallentare, ripartire dalle basi e ricostruire quel pezzettino che ci manca”.

Greco torna anche sull’ultima gara, condizionata da un episodio decisivo: “Eravamo avanti, poi una disattenzione ha compromesso tutto. Paghiamo troppo singoli dettagli, e questo non va bene. Non sono soddisfatto dei risultati e mi prendo sempre la responsabilità”.

Nonostante le difficoltà, l’allenatore sottolinea l’importanza del sostegno della società: “Avere un direttore che condivide il percorso e mi è vicino è una fortuna. Qui ci sono le condizioni per raggiungere gli obiettivi che vogliamo”.