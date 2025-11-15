Napoli, il ct della Danimarca su Hojlund: "Niente di grave, con la Scozia dovrebbe esserci"

La Danimarca rischia grosso. Nella sfida interna contro la Bielorussia, che poteva sancire il primo posto automatico, è arrivato solo un 2-2. Prima della gara era arrivata la notizia del forfait all'ultimo minuto per l'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, fermato dalla febbre.

La prossima sfida contro la Scozia a questo punto è da dentro o fuori per il Mondiale: chi vince, strappa il pass diretto (la Scozia è a -1), ma alla Danimarca basta anche un pareggio.

Una sfida nella quale dovrebbe esserci anche lo stesso Hojlund. Il commissario tecnico della nazionale danese, Brian Riemer, ha spiegato a TV 2: "Non è niente di grave per quanto riguarda Rasmus (Hojlund, n.d.r.), ma era abbastanza da costringerlo a fermarsi stasera. Ecco perché abbiamo dovuto fare una sostituzione all'ultimo nell'undici titolare. Ho imparato nel corso della mia lunga carriera che è meglio avere giocatori freschi in campo".

Poi in vista della prossima gara, spiega: "Penso anche che, con la rosa che abbiamo, dobbiamo solo frenare in questi casi e assicurarci di avere giocatori freschi in campo. Ora, non sono un medico, ma mi aspetto che sia pronto per la partita contro la Scozia", ​​ha detto Riemer.