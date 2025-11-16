Verona, Nelsson: "Dopo il prestito alla Roma periodo difficile al Galatasaray"

Nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano danese Bold il difensore dell'Hellas Verona, Victor Nelsson ha parlato della difficile situazione vissuta al Galatasaray, dopo il rientro dal prestito alla Roma.

In estate il centrale si è trasferito in gialloblu proprio a causa del rapporto che si è complicato con il club turco. Queste le sue parole in merito: "Riguardo al suo futuro poi si è sbilanciato così: Non voglio dilungarmi troppo su quello che è successo al Galatasaray. Ma posso dire che è stato un periodo difficile quando sono tornato quest’estate dal mio prestito alla Roma. Ho trascorso anni fantastici nel club, dove sono amato dai tifosi e ho vinto diversi titoli, Quando sono passato alla Roma, ho dovuto prolungare il mio contratto con il Galatasaray fino al 2027. Era la condizione per il mio prestito".

Nell'intervista Nelsson fa capire che il suo futuro non sarà nel Galatasaray: per l'eventuale permanenza al Verona la decisione spetterà al club, che detiene su di lui il diritto di riscatto, ma una retromarcia per tornare nella Super Lig non è contemplata nella testa del giocatore, comunque vada.