Lo Stadio Olimpico si prepara per la Coppa Italia: la finale Lazio-Inter sarà sold out
La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter si giocherà in uno Stadio Olimpico tutto esaurito. La conferma è arrivata dopo l’apertura della vendita libera, che ha portato rapidamente al sold-out per la sfida in programma la sera del 13 maggio.
A riportarlo il Corriere dello Sport, che sottolinea come, dopo la fase riservata agli abbonati, le piattaforme sono state prese d’assalto da migliaia di tifosi biancocelesti e nerazzurri, tutti in coda per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili per la finale del torneo.
In pochi minuti sono stati polverizzati i circa 3.500 tagliandi rimasti, sancendo così il tutto esaurito. L’Olimpico sarà quindi gremito per la finale, a differenza di quanto accadrà qualche giorno prima, sabato 9 maggio, quando nella gara di campionato i gruppi organizzati nerazzurri non entreranno allo stadio in segno di solidarietà verso i tifosi laziali, come annunciato dalla Curva Nord biancoceleste.
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