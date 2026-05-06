Inter, Dumfries: "Non sento più dolore alla caviglia. Scudetto? Sono contento per Chivu"

"È stata una stagione altalenante per me”. Denzel Dumfries, intervistato da Ziggo Sport, commenta l’annata che l’ha portato a vincere il suo secondo scudetto con la maglia dell’Inter: “Ho subito un infortunio serio, ma ho lottato per recuperare bene e sono felice di essere tornato - riporta FcInter1908 . All'inizio mi avevano detto che non era niente di grave e che il recupero non sarebbe stato lungo. Ma quando devi sottoporti a un intervento chirurgico e rimani fuori per mesi, è dura. Però mi sono ripreso bene. Ora penso alla finale di Coppa Italia e poi ai Mondiali".

L’olandese si è soffermato sulle sue condizioni fisiche: "Non sento più dolore alla caviglia. Dopo il rientro, ci è voluto un po' di tempo per riadattarmi: avevo perso il ritmo, ma ora mi sento benissimo. Ho lottato per superare questo momento difficile. Festeggeremo con amici e parenti per un po', ma senza esagerare, perché dobbiamo ancora giocare la finale di coppa. Due anni fa è stato fantastico attraversare la città in autobus. Anche questa volta sarà una festa in grande stile".

Spazio anche al tecnico Cristian Chivu: "Sono felice per lui che abbia vinto il campionato alla sua prima stagione. Ci ha dato nuova energia in questa stagione, dopo un anno difficile in cui non abbiamo vinto trofei. Questo è un ottimo risultato per lui e per noi. Mi ha supportato durante il periodo in cui ero infortunato e subito dopo ho ritrovato spazio in campo. Gli sono grato per questo".