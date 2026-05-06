Parma, Suzuki destinato a salutare. In Premier League c'è la fila, in Italia piace a Chivu
Nel consueto punto fatto dal noto giornalista esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto all'interno del canale YouTube di Fabrizio Romano, si parla anche del futuro del portiere del Parma Zion Suzuki, in uscita dal club crociato.
Come riferito da Moretto, le probabilità che ha l'estremo difensore giapponese di lasciare il Parma sono altissime. Su di lui ci sarebbe un forte interesse di diversi club di Premier League. In Italia Cristian Chivu lo stima molto, avendolo già allenato nella parentesi di Parma della scorsa stagione, ma ad oggi l'Inter non ha mosso passi concreti per portarlo alla Pinetina.
Classe 2002, Zion Suzuki in questa stagione ha messo a referto 18 presene in campionato a causa di una frattura alla mano che lo ha tenuto fuori dal 23 novembre al 22 febbario. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2029.
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