La Curva Sud Siberiano chiama a raccolta la città: "Stringiamoci attorno alla Salernitana"

Nuovo comunicato della Curva Sud Siberiano, cuore del tifo della Salernitana, dopo quello di ieri in cui si spronava la squadra a riprendersi la Serie B ‘tolta a tavolino’ nella passata stagione. La tifoseria granata ha infatti fatto un appello a tutta la città affinché faccia sentire il proprio calore alla squadra già in occasione del test amichevole contro il Faiano che si disputerà all’Arechi nella giornata di domani:

"Salerno: un abbraccio che non finisce mai. Giovedì ore 15:00 occorre esserci perché ci sono momenti in cui la presenza vale molto di più. Non sarà un semplice allenamento, sarà un momento fondamentale per stringerci attorno alla nostra squadra, per far sentire il calore, la passione e l’orgoglio.

È il momento di fare quadrato, un solo cuore una unica voce. Ora non esistono singoli non esistono critiche, non esistono dubbi, esiste solo una maglia e un popolo che la difende e che non ha mai mollato. Invitiamo tutta la città, ogni tifoso granata, a essere presente. In vista dei playoff, abbiamo bisogno di tutti. Sul prato verde non scenderanno solo undici uomini, ma l'anima intera di una città che ha deciso di essere un tutt'uno con la sua squadra. Voce, cuore, appartenenza. Riempiamo la Curva Sud. Facciamo sentire cosa significa giocare per Salerno".