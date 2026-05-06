Roma, Gasperini plenipotenziario: lavora in prima persona anche a due rinnovi

La nuova Roma nascerà attorno a Gian Piero Gasperini. Sempre più centrale nelle dinamiche del club giallorosso, il tecnico piemontese sembra destinato ad avere un ruolo ben più ampio rispetto a quello di semplice allenatore, diventando il riferimento assoluto del nuovo corso. La fiducia della tifoseria - oltre che della società - nei suoi confronti è totale, alimentata dai risultati ottenuti in campionato e dalla corsa Champions ancora aperta. Diverso, invece, il clima attorno alla proprietà Friedkin, finita nuovamente nel mirino delle proteste dei tifosi tra contestazioni all’Olimpico e polemiche sui prezzi dei biglietti per il derby.

Nel frattempo, come si legge su Tuttosport, Gasperini continua a rafforzare il proprio peso all’interno del club. La separazione da Claudio Ranieri ha rappresentato uno snodo decisivo, così come il rapporto mai realmente decollato con il ds Massara, destinato a lasciare spazio a una nuova figura più vicina alle idee dell’allenatore.

Gasp starebbe già lavorando in prima persona anche su alcuni rinnovi, come quelli di Celik ed El Shaarawy, mentre restano da definire le situazioni legate a Dybala e Pellegrini. Il messaggio lanciato dopo il 4-0 alla Fiorentina è stato chiarissimo: "Se devo lavorare devo farlo con le mie idee, se devo farlo con idee di altri è meglio che trovo un altro posto".

Per il ruolo di direttore sportivo - prosegue il quotidiano - il sogno resta D’Amico, anche se sullo sfondo rimangono monitorati i profili di Manna e Giuntoli. La linea è tracciata: basta scommesse e più certezze per costruire la Roma del centenario.