Juventus, rivoluzione a sinistra? Cambiaso e Cabal in bilico, spunta un terzino dell'Utrecht

La Juventus inizia a muoversi in vista dell’estate e tra i profili monitorati per la fascia sinistra, stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, spunta con forza quello di Souffian El Karouani. Il terzino dell’Utrecht, nato in Olanda ma di nazionalità marocchina, sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione, attirando l’interesse di diversi club europei.

A quasi 26 anni, il laterale ha trovato continuità e numeri importanti: 16 assist e 3 gol in 46 partite, oltre a un ruolo da protagonista anche nella fase a gironi di Europa League. Caratteristiche che hanno convinto la Juventus a inserirlo nella lista dei possibili rinforzi, soprattutto considerando le incertezze sul futuro di Andrea Cambiaso. Il destino dell’esterno italiano resta infatti tutto da definire. Il giocatore piace a diversi club e le prossime settimane saranno decisive per capire se arriveranno offerte concrete. Situazione da monitorare anche per Juan Cabal, reduce da una stagione complicata e possibile partente.

In quest’ottica, El Karouani rappresenta una soluzione diversa: più offensiva, dinamica e produttiva in fase di assist. Inoltre, si legge, il contratto in scadenza con l’Utrecht lo rende un’opportunità particolarmente interessante sul mercato. Anche la Roma si era mossa nelle scorse settimane, ma ora è la Juventus ad aver preso informazioni sul giocatore. Prima di affondare il colpo, però, i bianconeri dovranno chiarire diverse situazioni interne, a partire proprio dalle cessioni e dalle strategie sulla fascia sinistra.