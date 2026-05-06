Novara, sarà addio con il tecnico Dossena: il rapporto si concluderà al termine della stagione
Non proseguirà nella prossima stagione l’esperienza di Andrea Dossena con il Novara. Subentrato lo scorso 29 dicembre ad Andrea Zanchetta il tecnico ha raggiunto la salvezza nel Girone A di Serie C chiudendo al tredicesimo posto dopo aver conquistato 26 punti in 19 gare. Dossena aveva firmato fino al termine della stagione e il suo contratto non sarà dunque rinnovato per un'ulteriore annata. Lo comunica il club piemontese con una nota ufficiale sui propri canali:
"Novara Football Club comunica che il rapporto professionale con il tecnico della prima squadra Andrea Dossena si concluderà ufficialmente al termine della stagione corrente.
Mister Dossena e il suo staff dirigeranno l’ultima seduta di allenamento nella mattinata di domani, giovedì 7 maggio, presso lo stadio Silvio Piola. Tale sessione segnerà la conclusione ufficiale delle attività della prima squadra, che sarà libera da ogni impegno agonistico fino al raduno per la preparazione estiva in vista della stagione 2026/27.
La Società desidera ringraziare Andrea Dossena e il suo staff per il lavoro svolto con serietà e dedizione dal proprio arrivo a dicembre fino a oggi, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale".
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