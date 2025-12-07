Lo strano incrocio di Conte e Spalletti: carriere parallele, ma sarà la prima sfida

Nessuno ha mai visto Antonio Conte e Luciano Spalletti nello stesso stadio, in una partita ufficiale, anche se non si pone il dubbio che siano lo stesso allenatore. I due, separati anagraficamente da ben dieci anni di differenza, si sfideranno nella gara degli incroci: Napoli-Juventus, ma come non tutti se lo sarebbero aspettato. Lucio, che ha riportato lo scudetto in azzurro dai tempi di Maradona, sulla panchina dei rivali del Nord. Antonio, per anni capitano bianconero e primo allenatore del ciclo d’oro dei nove scudetti di fila, alla guida dei partenopei campioni d’Italia.

Napoli e Juventus a parte, le carriere di Conte e Spalletti raccontano di altri snodi in comune. Uno su tutti, la Nazionale: entrambi sono stati ct. Nel 2016 il salentino fece sembrare competitiva una delle nazionali italiane più scarse di sempre, nel 2022 il toscano è andato a schiantarsi con un’Italia che sulla carta avrebbe potuto dire e dare di più. Entrambi hanno allenato l’Inter, in rapida successione: Spalletti l’ha riportata in Champions, Conte le ha restituito lo scudetto.

In mezzo a tanti bivi affrontati, manca il confronto diretto. In decenni di carriera - Luciano ha iniziato ad allenare nel '94, Antonio nel 2006 - si sono incontrati solo una volta, nel 2017, a Singapore, in quella International Champions Cup che non si offenderà nessuno se definiamo amichevole. Spalletti guidava l’Inter, Conte il Chelsea: vinse il primo, con gol di Jovetic e Perisic. Un precedente che racconta poco: il vero bilancio dei testa a testa inizia da oggi.