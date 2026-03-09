Spalletti incontra Wanda Nara: "Che piacere rivederti mister". Ai tempi dell'Inter era 'una bomba'

Incontri particolari per Luciano Spalletti dopo il successo contro il Pisa. Il tecnico bianconero è stato infatti immortalato in un selfie pubblicato su Instagram da Wanda Nara, ex moglie ed ex agente di Mauro Icardi, attaccante allenato da Spalletti ai tempi dell’Inter e con cui ci furono dissapori importanti, che portarono all'addio del capitano al nerazzurro, proprio per un conflitto innescato dalla Nara, ai tempi sua compagna e procuratrice. Ruoli che non ha più.

Parole forti nell'autobiografia del tecnico

Dei dissapori con la coppia parlò anche nella sua autobiografia: "Mi resi conto che la debolezza del nostro capitano si chiamava Wanda e rischiava di portare a fondo tutto il gruppo. E questo non potevo tollerarlo. Lei disse che, se si voleva che Icardi facesse più gol, bisognava acquistare giocatori che lo aiutassero a farli. Avere giocatori migliori, insomma. Insopportabile. Una bomba. Era una di quelle dichiarazioni che non si potevano liquidare con un WhatsApp, una storia su Instagram o un like; per rimettere le cose a posto occorreva parlare guardandosi negli occhi, alla vecchia maniera".