Spalletti: "Sul 2-0 mi volevo intrufolare tra i capelli di Thuram e provare l'ebbrezza del ciuffo"

Compleanno perfetto per Luciano Spalletti, che ieri sera ha scherzato con DAZN anche sul ciuffo di Khephren Thuram dopo l’abbraccio con i suoi giocatori al gol del centrocampista francese. Nel giorno in cui il tecnico bianconero ha festeggiato i suoi 67 anni, la Juventus ha travolto 4-0 il Pisa allo Stadium conquistando tre punti pesanti nella corsa alla prossima Champions League.

"L'abbraccio è stato intenso perché mi volevo intrufolare tra i capelli di Thuram e provare l'ebbrezza del ciuffo anche io. I ragazzi mi fanno sentire totalmente a mio agio e oggi quando mi hanno fatto gli auguri gli ho detto che ero nel posto giusto e con gli amici giusti per festeggiarlo. Mi mancava solo il regalo e me lo hanno fatto, giocando una buona gara. Bravi anche quelli che sono entrati, che si erano preparati bene", le simpatiche dichiarazioni dell'allenatore della Vecchia Signora.