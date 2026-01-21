Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lo strano intreccio tra Lazio e Bournemouth. Che soffia giocatori e ora punta Mandas

Lo strano intreccio tra Lazio e Bournemouth. Che soffia giocatori e ora punta Mandas
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 17:10Serie A
Raimondo De Magistris

Il Bournemouth in queste ore ha praticamente definito l'acquisto di uno dei talenti più interessanti del calcio brasiliano. Per 30 milioni di sterline, ovvero circa 35 milioni di euro, il club che ha in Tiago Pinto il suo uomo mercato ha chiuso per l'attaccante classe 2006 Rayan. Quattordici gol in 34 partite nell'ultimo Brasileirao, autentico trascinatore del Vasco da Gama nel 2025 con venti reti complessive, Rayan sebbene non abbia ancora ricevuto la prima chiamata con la nazionale maggiore è attenzionato da Carlo Ancelotti. Ha già ottenuto successi importanti con le selezioni giovanili vincendo i campionati sudamericani Under-17 e Under-20.

Prima del Bournemouth si era mossa la Lazio. E' di una settimana fa la notizia di un possibile blitz di Angelo Fabiani per provare a chiudere una trattativa che alla fine il Vasco ha chiuso con le cherries. Potere della Premier League, di un campionato che ha un potere di spesa diverso e che pochi giorni fa ha soffiato ai biancocelesti anche un altro calciatore: si tratta del centrocampista ungherese Alex Tóth, classe 2005 del Ferencvaros che ha firmato col suo nuovo club un contratto valido fino al 30 giugno 2031. "Proviene da una società abituata a competere ai massimi livelli in Ungheria e anche in Europa, siamo entusiasti di ciò che potrà dare al Bournemouth mentre continuerà a crescere sotto la guida di Andoni Iraola", ha dichiarato in sede di presentazione Tiago Pinto che ha versato nelle casse della società magiara circa 12 milioni di euro.

Toth prima, Rayan poi. Nel giro di qualche giorno il Bournemouth ha quindi soffiato due calciatori che erano nel mirino della Lazio. Trattasi di curiosi intrecci di calciomercato a cui, nelle prossime ore, può aggiungersi proprio un affare tra le due società. Già, perché proprio il Bournemouth vuole portare in Premier League il portiere della Lazio Christos Mandas, una trattativa che ha buone possibilità di realizzazione visto che Claudio Lotito in questa finestra di calciomercato non ha intenzione di fermarsi alle cessioni di Castellanos e Guendouzi.

Articoli correlati
Giuseppe Rossi: "Sarebbe stato fantastico giocare un Old Firm. Bellissimo anche il... Giuseppe Rossi: "Sarebbe stato fantastico giocare un Old Firm. Bellissimo anche il derby di Genova"
Romagnoli, la Lazio e la promessa mai mantenuta: perché il centrale è pronto all'addio... Romagnoli, la Lazio e la promessa mai mantenuta: perché il centrale è pronto all'addio
Lazio beffata, il Bournemouth chiude per Rayan: affare fatto con il Vasco per 35... Lazio beffata, il Bournemouth chiude per Rayan: affare fatto con il Vasco per 35 milioni
Altre notizie Serie A
Domani Roma-Stoccarda, Nubel sfida il collega Svilar: "È un ottimo portiere. Lo conosco... Domani Roma-Stoccarda, Nubel sfida il collega Svilar: "È un ottimo portiere. Lo conosco da tempo"
Sul mercato del Napoli ora decidono le sue rivali. Il retroscena: Marotta assente... TMWSul mercato del Napoli ora decidono le sue rivali. Il retroscena: Marotta assente in consiglio
Celtic Glasgow, O’Neill: "Bologna ottima squadra, sicuramente vorrà arrivare tra... Live TMWCeltic Glasgow, O’Neill: "Bologna ottima squadra, sicuramente vorrà arrivare tra le prime 8"
Fiorentina, c'è lesione di primo grado al bicipite femorale per Parisi: la nota ufficiale... Fiorentina, c'è lesione di primo grado al bicipite femorale per Parisi: la nota ufficiale del club
Sulemana rientra all'Atalanta e poi fa il suo ritorno al Cagliari, è ufficiale. Tutti... UfficialeSulemana rientra all'Atalanta e poi fa il suo ritorno al Cagliari, è ufficiale. Tutti i dettagli
Nzola pronto a lasciare il Pisa, altra squadra di Serie A su di lui: ci pensa il... TMWNzola pronto a lasciare il Pisa, altra squadra di Serie A su di lui: ci pensa il Sassuolo
Domani Roma-Stoccarda, i convocati di Gasperini: out El Shaarawy, torna El Aynaou... Domani Roma-Stoccarda, i convocati di Gasperini: out El Shaarawy, torna El Aynaou
Roma, Pisilli: "Mi sento migliorato con Gasperini. Malen? È un giocatore di grande... Roma, Pisilli: "Mi sento migliorato con Gasperini. Malen? È un giocatore di grande livello"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Clamoroso dall'Inghilterra: Donnarumma può tornare in Italia, due club già affacciati
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
3 Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero
4 Napoli, inserimento forte per Giovane. Accordo vicino con l'Hellas, si può fare dopo le cessioni
5 Romagnoli, la Lazio e la promessa mai mantenuta: perché il centrale è pronto all'addio
Ora in radio
TMW News 18:05TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Si è concluso il funerale di Rocco Commisso, adesso la sepoltura in New Jersey
Immagine top news n.1 Roma in Europa League, ma Gasperini avvisa il Milan: "La nostra attenzione ora è al campionato"
Immagine top news n.2 Il mercato del Napoli (per ora) resta a saldo zero: cosa ha deciso il consiglio federale
Immagine top news n.3 Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Immagine top news n.4 Mourinho e gli allenatori senza storia. Lo Special One ha chiamato in causa l'Inter di Chivu?
Immagine top news n.5 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine top news n.6 Napoli, occasione sciupata a Copenhagen. Conte: "Forse non siamo al livello Champions"
Immagine top news n.7 Troppo Arsenal per una buona Inter. Chivu: "Meriti a loro, pronti in caso di playoff"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Celtic Glasgow, O’Neill: "Bologna ottima squadra, sicuramente vorrà arrivare tra le prime 8"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, c'è lesione di primo grado al bicipite femorale per Parisi: la nota ufficiale del club
Immagine news Serie A n.3 Sulemana rientra all'Atalanta e poi fa il suo ritorno al Cagliari, è ufficiale. Tutti i dettagli
Immagine news Serie A n.4 Nzola pronto a lasciare il Pisa, altra squadra di Serie A su di lui: ci pensa il Sassuolo
Immagine news Serie A n.5 Domani Roma-Stoccarda, i convocati di Gasperini: out El Shaarawy, torna El Aynaou
Immagine news Serie A n.6 Roma, Pisilli: "Mi sento migliorato con Gasperini. Malen? È un giocatore di grande livello"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, ecco il comunicato su Chrysopoulos. Sarà prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie B n.2 Pescara, può riaccendersi la pista Martella in difesa. Piacciono Cauz e Pyyhtia del Modena
Immagine news Serie B n.3 Il Frosinone blinda Ghedjemis: vicino il rinnovo fino al 2028
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, confermata la lesione al retto femorale per Esposito. Coda e Barak in gruppo
Immagine news Serie B n.5 Spezia, assist di Leone: avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.6 Mantova, innesto greco per la difesa: depositato il contratto di Chrysopoulos
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, Grillo passa al Teramo. Il portiere scende in D con la formula del prestito
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Immagine news Serie C n.4 Alcione Milano, arriva Raffaelli fra i pali: era all'Ospitaletto nella prima metà della stagione
Immagine news Serie C n.5 Renate, Di Nolfo ai saluti: lo aspetta la Pistoiese in Serie D. Da valutare l'uscita di Bosisio
Immagine news Serie C n.6 Siracusa, nuovo innesto in attacco: arriva Pannitteri. Figlio dell'indimenticabile Cicco
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women-Inter, le formazioni ufficiali: ampio turn over. Lazaro sfiderà Polli
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter in casa della Ternana e derby di Roma: va in scena la Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Arrigoni risponde a Woldvik: 1-1 fra Milan e Fiorentina in Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, la francese Doucourè torna in Germania: giocherà con l'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Domani è un derby. Serve la stessa voglia mostrata con lo Sporting"
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kyvag guida le rossonere. Catena dall'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?