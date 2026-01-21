Lo strano intreccio tra Lazio e Bournemouth. Che soffia giocatori e ora punta Mandas

Il Bournemouth in queste ore ha praticamente definito l'acquisto di uno dei talenti più interessanti del calcio brasiliano. Per 30 milioni di sterline, ovvero circa 35 milioni di euro, il club che ha in Tiago Pinto il suo uomo mercato ha chiuso per l'attaccante classe 2006 Rayan. Quattordici gol in 34 partite nell'ultimo Brasileirao, autentico trascinatore del Vasco da Gama nel 2025 con venti reti complessive, Rayan sebbene non abbia ancora ricevuto la prima chiamata con la nazionale maggiore è attenzionato da Carlo Ancelotti. Ha già ottenuto successi importanti con le selezioni giovanili vincendo i campionati sudamericani Under-17 e Under-20.

Prima del Bournemouth si era mossa la Lazio. E' di una settimana fa la notizia di un possibile blitz di Angelo Fabiani per provare a chiudere una trattativa che alla fine il Vasco ha chiuso con le cherries. Potere della Premier League, di un campionato che ha un potere di spesa diverso e che pochi giorni fa ha soffiato ai biancocelesti anche un altro calciatore: si tratta del centrocampista ungherese Alex Tóth, classe 2005 del Ferencvaros che ha firmato col suo nuovo club un contratto valido fino al 30 giugno 2031. "Proviene da una società abituata a competere ai massimi livelli in Ungheria e anche in Europa, siamo entusiasti di ciò che potrà dare al Bournemouth mentre continuerà a crescere sotto la guida di Andoni Iraola", ha dichiarato in sede di presentazione Tiago Pinto che ha versato nelle casse della società magiara circa 12 milioni di euro.

Toth prima, Rayan poi. Nel giro di qualche giorno il Bournemouth ha quindi soffiato due calciatori che erano nel mirino della Lazio. Trattasi di curiosi intrecci di calciomercato a cui, nelle prossime ore, può aggiungersi proprio un affare tra le due società. Già, perché proprio il Bournemouth vuole portare in Premier League il portiere della Lazio Christos Mandas, una trattativa che ha buone possibilità di realizzazione visto che Claudio Lotito in questa finestra di calciomercato non ha intenzione di fermarsi alle cessioni di Castellanos e Guendouzi.