Lazio, dove è finito Zaccagni? L'ultimo gol è datato 2025

Dove è finito Mattia Zaccagni? La domanda sorge spontanea in un momento così delicato in casa Lazio. Il capitano biancoceleste non riesce a incidere come fatto negli anni precedenti ed è evaporato nel periodo di maggior difficoltà della squadra. Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti, in 24 presenze stagionali il tabellino recita quattro reti e zero assist, tra l'altro una sola rete decisiva quella in Coppa Italia contro il Milan. Le tre reti in campionato contro Verona, Genoa e Cagliari sono arrivate tutte con la Lazio già in vantaggio. E soprattutto, l'ultima rete è data 4 dicembre 2025, proprio quella decisiva con i rossoneri che domenica tornano all'Olimpico dopo il ko in Coppa Italia. In Serie A Zaccagni non segna da un girone, era la decima giornata nel 2-0 interno contro il Cagliari del 3 novembre.

Lazio, interrogativi sul futuro di Zaccagni

Ritrovare la verve offensiva di Zaccagni può essere fondamentale per il finale di stagione della Lazio, sia in campionato quanto in Coppa Italia. Poi a giugno bisognerà prendere in considerazione tutte le opzioni, anche un possibile addio. È difficile immaginare come sia sostenibile un ingaggio da oltre 3.5 milioni a stagione per una squadra che non partecipa alle coppe europee. Ancor più difficile pensare che possa valere la pena un investimento del genere per appena quattro reti in un anno. Motivo per cui si prenderanno in considerazione eventuali proposte, con il Napoli che già in passato aveva pensato a Zaccagni e Conte potrebbe tornare alla carica a giugno. Tutte analisi che verranno fatte a tempo debito, adesso c'è da ritrovare il gol e farlo nuovamente contro il Milan potrebbe rilanciare il finale di stagione di Zaccagni.