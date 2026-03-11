TMW Radio Massimo Orlando: "Fabregas vero fenomeno, rende appetibili giocatori sconosciuti"

Ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, Massimo Orlando ha parlato dell'attualità riguardante la Serie A soffermandosi con grandi elogi per il tecnico del Como Cesc Fabregas:

Malen, Nico Paz e Yildiz: chi può essere decisivo per la lotta all'ultimo posto Champions?

"Punto su Yildiz, perché si è preso la Juve in mano. perché è un talento puro poi. I numeri sono importanti tra assist e gol. Nico Paz sono due mesi che è sottotono, Malen è molto forte, ma la sensazione è che la Juve sia la favorita e vedo Yildiz in crescita".

E tra gli allenatori?

"Spalletti e Gasperini sono favolosi, Gasperini soprattutto. Come si fa a criticare la Roma? Ok poteva fare qualcosa di più, ma occhio ai giocatori, puoi essere il tecnico più forte del mondo ma se non hai i giocatori non vinci le partite. Il vero fenomeno è Fabregas però, che ti tira fuori un gioco fantastico, ti rende appetibili tanti sconosciuti. E poi c'è grande serenità nell'ambiente. Battesse la Roma, il Como sarebbe la favorita per la zona Champions".