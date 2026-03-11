Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società

© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha goduto di un giorno di riposo e oggi la squadra si ritroverà alla Continassa per preparare la sfida contro l’Udinese. I bianconeri entreranno nei dettagli del match di sabato e soprattutto in gruppo ci sarà anche Dusan Vlahovic. Il bomber serbo dovrebbe essere convocato per la gara contro l’Udinese, anche se partirà dalla panchina poiché il suo minutaggio sarà ridotto e Spalletti lo reinserirà in modo graduale. Il rientro di Vlahovic è già un’ottima notizia, visto che in questi mesi sia David che Openda non hanno dato il contributo sperato.

Vlahovic vuole restare.
Da alcune settimane la Juventus e Dusan Vlahovic hanno ripreso a dialogare del rinnovo di contratto. Il bomber serbo ha la ferma volontà di voler restare a Torino e per questo motivo ha dato mandato al suo entourage di fare il possibile per trovare una soluzione. Finché ci sarà l’opzione di poter rimanere in bianconero, non valuterà altre alternative. Adesso sul tavolo ci sono la durata del contratto e la cifra da stabilire per l’ingaggio. La Juventus, per quanto riguarda lo stipendio, non può e non vuole andare oltre i 6 milioni. Perciò si dovrà lavorare soprattutto sui bonus, che potrebbero agevolare un accordo. Anche per quanto riguarda la durata ci potrebbe essere una novità. Infatti i recenti rinnovi di Yildiz e McKennie hanno portato a una scadenza fissata al 2030. Per Vlahovic si potrebbe studiare una durata più breve. In ogni caso si respira un moderato ottimismo tra le parti, anche perché il regista del disgelo tra le parti è stato senza dubbio Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo e la volontà dello stesso DV9 hanno dato il via a una trattativa che fino a qualche mese fa sembrava una chimera. Spalletti considera Vlahovic centrale in quella che è l’idea della sua Juve del futuro. Adesso, però, serviranno altri incontri per far quadrare le cifre.

Società soddisfatta di Boga.
La Juventus a gennaio non ha trovato la tanto agognata prima punta, ma ha saputo cogliere un’ottima occasione di mercato. Infatti ai bianconeri fu proposto Jeremie Boga, che a Nizza stava vivendo un momento complicato. La Juventus ha colto l’occasione e ha visto nell’ivoriano il profilo giusto per riempire la casella di vice Yildiz. Boga, da quando è arrivato a Torino, ha già lasciato il segno con un assist e due gol. Ma soprattutto il numero 13 bianconero sta consentendo a Spalletti di avere maggiori soluzioni anche a livello tattico. David e Openda stanno facendo molta fatica e spesso l’attacco della Juventus è andato in sofferenza. Così, per sparigliare le carte, Spalletti ha inserito Boga a sinistra, accentrando Yildiz. Questa soluzione ha dato i suoi frutti sia contro la Roma che contro il Pisa. Per questo motivo la Juventus è molto soddisfatta dell’ivoriano e in queste ore la dirigenza juventina ha manifestato il suo compiacimento all’entourage del giocatore. Adesso i bianconeri stanno valutando seriamente la possibilità di riscattare Boga dal Nizza e la cifra da sborsare è piuttosto sostenibile, visto che il riscatto è fissato a 4,8 milioni.

Editoriale di Fabrizio Biasin
