Focus TMW La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina

E’ andata in archivio la 31^ giornata nel Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Cosenza-Team Altamura 1-0

Salernitana-Latina 2-1

Siracusa-Giugliano 2-1

Trapani-Crotone 1-4

Foggia-Potenza 0-1

Sorrento-Benevento 0-2

Cavese-Picerno 2-0

Atalanta U23-Audace Cerignola 3-2

Catania-Casertana 0-0

Monopoli-Casarano 2-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-2-4:

De Lucia (Casertana): a 20 minuti dalla fine ci mette tanto del suo per evitare il vantaggio del Catania: Miceli calcia a botta sicura, lui risponde presente. A fine primo tempo, invece, ottimo intervento su Casasola. Non è da tutti uscire dal Massimino senza gol al passivo.

Caldirola (Benevento): ancora una volta conferma di essere un calciatore che non c’entra nulla con questa categoria, un difensore a tratti insuperabile che ha trasmesso tutta la propria personalità a una squadra già altamente competitiva prima del suo arrivo. Facile immaginare che sarà uno dei riconfermati per la prossima stagione.

Ronco (Monopoli): sfrutta una bella giocata sull’asse Greco-Longo per presentarsi in area di rigore e segnare la rete del’1-1, episodio che sblocca mentalmente i padroni di casa mandando in tilt un Casarano evidentemente fragile dal punto di vista psicologico.

Moretti (Cosenza): l’Altamura arrivava al San Vito-Marulla con ben altre credenziali rispetto al girone d’andata, una squadra coriacea e davvero ben organizzata. Ottima prova della difesa di casa, ben guidata da un Moretti in costante crescita e che ha disinnescato con bravura Millico e Rosafio.

Cabianca (Salernitana): rientrato in campo dopo quattro mesi di assenza ha dimostrato ancora una volta di essere un calciatore ottimo per la categoria nonostante la giovane età. Terzino destro, braccetto o quinto non fa differenza e la sua duttilità tattica sarà un’arma che Cosmi sfrutterà per tutto il resto della stagione con la speranza di risolvere i cronici problemi della fase difensiva. Segna il gol del vantaggio con un tiro potente da distanza ravvicinata.

Levak (Atalanta23): piattone vincente a pochi passi dalla porta sul solito cross di Panada, due calciatori che stanno trascinando i nerazzurri verso posizioni di classifica decisamente più consone al blasone della rosa. Insostituibile.

Siatounis (Potenza): ennesima sconfitta di fila per un Foggia per nulla rivitalizzato dal mercato di gennaio, dal ritorno dei tifosi sugli spalti e dal cambio di società. A sbancare uno Zaccheria diventato terra di conquista ci ha pensato il centrocampista con un preciso colpo di testa.

Fella (Cavese): l’urlo liberatorio del capitano dopo un lungo periodo d’astinenza assolutamente anomalo per un calciatore che, in C, ha sempre fatto bene anche sotto il profilo realizzativo. Entra al 91’ e gli bastano pochissimi minuti per siglare il gol del definitivo 2-0 che consente ai campani di fare un bel balzo in avanti in chiave salvezza.

Musso (Crotone): il Trapani probabilmente aveva la testa alla sentenza del giorno successivo, non si spiegherebbero altrimenti i tanti errori difensivi che i granata stanno commettendo nelle ultime settimane Nulla però cancella la prestazione ottima dell’attaccante ospite, condita da gol e da tante giocate di spessore.

Salvemini (Benevento): Tumminello, Mignani, Lamesta. A turno stanno segnando tutti gli attaccanti giallorossi, segnale evidente della superiorità dell’organico rispetto alla concorrenza e del lavoro eccellente di un ex bomber del calibro di Floro Flores. Stavolta tocca a lui partecipare alla festa per l’imminente promozione in serie B con una doppietta che stende il Sorrento già nei primi 45 minuti.

Longo (Monopoli): propizia il primo gol di Ronco con un passaggio preciso e puntuale, poco dopo si mette in proprio e segna di testa la rete che fa esplodere il Veneziani e che conferma i biancoverdi sempre molto temibili quando affrontano le squadre che occupano le prime otto posizioni.

Federico Coppitelli (Casertana): la vittoria nel derby con la Salernitana poteva far abbassare la guardia, invece è stato bravo a riportare i suoi calciatori con i piedi per terra e ad affrontare il Catania con il piglio della grande. Pareggio preziosissimo.