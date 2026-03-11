Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano

Per guardare avanti l’Inter deve voltarsi indietro. Non è retorica, bensì quello che serve per tornare a marciare in campionato e tenere invariato il vantaggio di sette punti sul Milan. I nerazzurri non devono dimenticare il derby, anzi, devono riflettere moltissimo su quanto prodotto in campo (davvero poco), e sull’atteggiamento mostrato sul prato del Meazza, ampiamente insufficiente. Comincia oggi la preparazione al match contro l’Atalanta, logorata dalla partita di Champions League contro il Bayern Monaco ma sempre temibile.

La Dea non è un cliente facile, visto che con Palladino le ha cambiato completamente faccia e ora sogna legittimamente un piazzamento nell’Europa che conta. Chivu deve far fronte anche al problema infortuni che rischia di condizionare questa fase cruciale della stagione. Halan Calhanoglu si è di nuovo fermato per un acciacco muscolare, l’ennesimo di una stagione travagliata nella quale si è comunque ritagliato un ruolo da protagonista segnando otto gol in campionato. Zielinski è un regista di lusso, ma il polacco nell’ultimo periodo è stato spremuto tantissimo. In mezzo l’Inter ha bisogno del miglior Barella e anche di maggiore sostanza con Sucic e Mkhitaryan. Il croato è bello da vedere con la palla tra i piedi ma non balla, l’armeno ha ancora in testa la monumentale occasione fallita nel derby che poteva cambiare l’inerzia della partita e forse del campionato. Deve essere monitorata anche la condizione fisica di Bastoni. Il difensore deve smaltire una forte contusione alla tibia e ad oggi non è in dubbio. Thuram invece dovrebbe rientrare con la Dea, e Chivu si aspetta dal francese un cambio di passo, perché Bonny e Pio Esposito non possono reggere da soli il peso dell’attacco.

E Lautaro Martinez? La domanda che aleggia tra i tifosi nerazzurri è sempre più presente, ma il capitano nerazzurro rientrerà con calma dopo la sosta. Chi manca davvero tra i nerazzurri è Dumfries, ancora indietro di condizione ma determinante per dare una nuova spinta alla squadra. Luis Henrique è in difficoltà, l’olandese potrebbe sparigliare il mazzo. E mai come oggi i nerazzurri devono ritrovare forza ed energia per ripartire.