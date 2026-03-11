Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate

Nessun dubbio, il Napoli ha già deciso. Riscatterà Rasmus Hojlund perché il danese rappresenta a pieno l'attaccante ideale per il club azzurro. Con Antonio Conte in panchina adesso e anche domani, nelle idee e nelle speranze di Aurelio De Laurentiis. Però a prescindere dall'allenatore salentino, il giocatore ex Atalanta e di proprietà del Manchester United ha le caratteristiche tecnico tattiche per adattarsi e per giocare al meglio con più tipi di guida tecnica.

E poi i numeri non mentono. 9 reti in 24 partite con 2 assist in campionato non dicono tutto: in pochissimi giorni ha saputo vestire i panni del titolare, prendendo il posto di Romelu Lukaku alla guida del reparto avanzato azzurro. La rete in Supercoppa (e anche qui un assist), 3 gol in 7 sfide di Champions League sono ulteriori conferme. Hojlund è quel che il Napoli sperava di trovare dopo il grave ko del belga. Presente e futuro.

A che prezzo? Tutto già stabilito e definito, chiaramente la società azzurra proverà a limare i 44 milioni di euro pattuiti in estate col Manchester United ma i Red Devils non paiono intenzionati a fare sconti per eventuali acquisti anticipati. Sarà la cifra del riscatto di Hojlund, anche perché scatterà l'obbligo in caso di qualificazione in Champions League, obiettivo che si sta avvicinando sempre di più per la truppa di Conte. Non solo: per il danese si attiverà un contratto valido fino all'estate del 2030 e per l'estate 2026 ci sarà anche una clausola da 85 milioni di euro valida per le società straniere. Un acquisto 'win win' del Napoli. Il cui futuro è già scritto.