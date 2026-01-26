Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lorenzo Insigne può davvero tornare al Napoli: valutazioni in corso per ADL, Manna e Conte
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 12:48Serie A
Ivan Cardia

Lorenzo Insigne può davvero tornare al Napoli. A rilanciare lo scenario di mercato è Radio Kiss Kiss Napoli, che riferisce di come lo scenario stia prendendo quota, e di valutazioni interne alla società campione d’Italia in carica. Insigne è stato molto vicino alla Lazio di Maurizio Sarri, ma finora non se n’è fatto nulla, e i biancocelesti hanno chiuso proprio oggi per Daniel Maldini, peraltro accostato anche al Napoli in questa sessione di mercato.

Insigne, che negli scorsi mesi ha salutato il Toronto, approderebbe al Napoli a parametro zero. In azzurro, finora, ha giocato 434 partite, con 122 reti: in caso di ritorno, potrebbe tentare l’assalto al primato di Dries Mertens, comunque abbastanza lontano (148 gol). Ancora più distante il primatista di presenze, Marek Hamsik (520 gare in azzurro). Insigne è già stato allenato da Antonio Conte, ma solo in Nazionale, con cui partecipò agli Europei 2016: con il salentino, che inizialmente lo aveva escluso dal giro azzurro, 6 presenze e un gol.

Della possibilità di un suo ritorno alla società di Aurelio De Laurentiis, ha parlato nei giorni scorsi il suo agente, Andrea D’Amico, alla stessa emittente che oggi rilancia la notizia: “Lo potrebbe tesserare subito e avrebbe il doppio vantaggio che Lorenzo, essendo stato formato dalla squadra, non occuperebbe un posto in lista. E quindi con queste esigenze che ci sono state ultimamente anche a causa di questi infortuni sarebbe un vantaggio importante. Se loro vogliono, Lorenzo è pronto”. Sembra che vogliano.

