TMW Daniel Maldini alla Lazio, fumata bianca: l'attaccante a Roma nelle prossime ore, i dettagli

Tutto fatto per il trasferimento di Daniel Maldini dall'Atalanta alla Lazio, con Maurizio Sarri che potrà quindi presto contare su un importante rinforzo offensivo. In queste ore le due società hanno trovato gli accordi del caso anche sugli ultimi dettagli pendenti dopo aver posto le basi dell'operazione già nella serata di ieri.

Il giocatore si trasferirà nella capitale in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, per ulteriori 14 milioni di euro. Già nelle prossime ore il giocatore lascerà Bergamo per dirigersi a Roma, dove svolgerà le visite mediche del caso prima di firmare il suo nuovo contratto con la Lazio.

Quello dell'ex Monza sarà il terzo arrivo di casa Lazio in questa sessione di calciomercato invernale, dopo l'attaccante Ratkov dal Salisburgo e il centrocampista Taylor dall'Ajax. Proprio in queste ore ci sarà però anche il quarto arrivo, ovvero il portiere Edoardo Motta in arrivo dalla Reggiana e che andrà a rimpiazzare Mandas, secondo portiere prossimo al trasferimento al Bournemouth. Da capire poi come evolverà la situazione di Alessio Romagnoli dopo le polemiche delle scorse ore, con la Lazio che in caso di cessione del proprio capitano dovrà intervenire anche per rinforzare la difesa.